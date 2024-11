Teresa García: “El cambio electoral tiene que hacerse este año”

La jefa del bloque de senadores provinciales de Unión por la Patria,, habló con La Tecla sobre el panorama político actual. La mirada sobre las elecciones legislativas y la situación interna del peronismo.-Ahora ingresaron 210 pliegos y se comienzan a tomar las entrevistas a los aspirantes a los cargos, por lo que estimamos que estaremos en sesión votándolos. En paralelo, ingresó ela la Cámara de Diputados y ya han tenido sesión para darle ingreso. Estamos trabajando en espejo. Hemos tenido reunión con los bloques de la oposición y el ministro, para aproximar cuáles son las sugerencias que hace la oposición respecto al Presupuesto presentado. Tenemos por lo menos dos o tres semanas de mucha intensidad legislativa.-Creo que se quebró el sistema electoral a partir de la decisión de Milei de. Esto quiebra la lógica de candidatos a diputados nacionales, legisladores provinciales. También. El Gobernador todavía no ha tomado una determinación. Hay muchas determinaciones que hay que tomar. Si (la elección) es concurrente o no, implica determinar una fecha. Si se desacopla, implica otra fecha. Todas estas son las preguntas que andan dando vueltas, vamos a ver qué decisión toma el Gobernador y qué resulta de la charla en el bloque.-No, ya en el 2025 no. Imaginemos que primero de marzo comienzan las legislativas. Es casi imposible, por el orden de las fechas, que las modificaciones electorales tengan efectividad el año que viene.. Lo que pasa es que están muy verdes los temas, todavía no están muy discutidos.-Yo por lo menosdel Gobierno de la Provincia. Sí he escuchado algunas voces de algunos funcionarios, pero más en el orden de lo personal.-Hay que ver qué mirada se pone sobre eso, ¿no? Porque hay una mirada local, de preservación de los espacios políticos locales, de los Concejos Deliberantes. Por lo tanto, en algunos casos se evalúa que el desacople puede ser beneficioso.. Por eso digo que son temas muy delicados porque, además, plantear una reforma del sistema electoral en la provincia de Buenos Aires, con el volumen que tiene, un mes antes de que termine el periodo es complicado.INTERNA EN UNIÓN POR LA PATRIA-La situación que atraviesa Unión por la Patria entre lo que son los distintos sectores, las distintas fuerzas políticas, está estable, digamos.. El Senado y la Cámara de Diputados están trabajando intensamente para dotar al Gobernador de los instrumentos que necesita para la gestión. Así que lo otro me parece que son cuestiones políticas breves, de escasa duración. No más que eso.-Me parece que es más que acertada y más que valiosa. El peronismo como partido político venía funcionando de manera muy deficitaria. ¿Y por qué es importante la figura de Cristina conduciendo el Partido Justicialista? Ella lo dijo bien en un documento hace dos meses: el peronismo se desvió y se desordenó a partir de la derrota. Y tal es así que lo vemos en los diputados que cambian su voto una sesión a la otra, que son sujetos de la presión de sus gobernadores, porque a su vez los gobernadores son rehenes del Gobierno nacional. Y esto no puede suceder, porque estamos frente a un Gobierno al que es necesario ponerle freno. El freno está en la Legislatura y los legisladores no pueden tomar decisiones per se cómo si la banca fuera de ellos, porque es del partido.. Ir con una cámara de televisión a filmar los lugares más vulnerables en el distrito de Quilmes, que además gobierna una compañera del mismo espacio político, es inadmisible. Eso tiene que ver con deseos personales. La verdad que no puedo entenderlo. Pero estas cosas quedan reducidas a mínima expresión. YoEN DISCUSIÓN-Bueno, duro, pero es como empiezan siempre las discusiones de Presupuesto, muy duro. En principio, con algunos sectores del radicalismo y del PRO en defensa de las ayudas a los Intendentes, en un año muy difícil que hemos tenido, y que vamos a tener seguramente, con la caída de la recaudación. Así que se han puesto muy duros con eso y con algunas objeciones a la Fiscal Impositiva. Esperamos que les acerquen a las Comisiones de Presupuesto y al propio Ministro de Economía cuáles son las sugerencias que van a hacer de modificación.-Hay que ver bien las emergencias. La oposición lo que planteó es la necesidad de reeditar la Comisión Bicameral de Revisión. Estamos empezando a conversar. No me atrevería todavía a decir que se oponen, porque no sería justo.