“Hace años que los Colegios de Martilleros tratan de frenar el avance de la modernidad”

El abogado de RE/MAX Argentina, Gerónimo Sánchez Lacoste, destacó un aplastante fallo que desarticuló la estrategia de persecución a los corredores matriculados que eligen contratar servicios inmobiliarios complementarios.

