Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2024 LA RELACION CON MILEI

El péndulo que mantiene en vilo al PRO mientras busca reacomodarse

El vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei genera varias especulaciones sobre el futuro del partido amarillo. Las perspectivas hacia las elecciones legislativas del 2025.

Compartir