La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2024 MAS PROBLEMAS

Piden la renuncia de Jorge D’Onofrio en medio del escándalo judicial

El Ministro de Transporte bonaerense fue blanco de duras críticas por parte de la oposición y exigieron que dé un paso al costado. Incertidumbre sobre el futuro del funcionario provincial.

