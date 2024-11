Volver | La Tecla Municipios 27 de noviembre de 2024 LA TECLA MAR DEL PLATA

Audiencia por La Reserva: ausencias, tensiones y debates

En la Sala de prensa del Minella se analizó el proyecto inmobiliario que busca emplazar edificios de 12 pisos en la playa. La ausencia de "Guasa" González y Bonifatti. Casi 100 oradores anotados. Rechazos y críticas al proyecto.

Compartir