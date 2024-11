Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2024 DEFENSA AL CONSUMIDOR

La Provincia imputó a seis prepagas por cláusulas abusivas en sus contratos

Desde el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica dispusieron la imputación a seis empresas de medicina prepaga en presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor.

