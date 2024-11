Jorge D’Onofrio, el ministro acorralado y envuelto en tensiones internas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires atraviesa una serie de dificultades que ponen a prueba a Axel Kicillof en un contexto adverso. Al ajuste implementado por Javier Milei y a la guerra interna sin cuartel en Unión por la Patria, ahora se agrega un conflicto a punto de estallar en el gabinete. La situación del ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, genera especulaciones y crece la incertidumbre sobre su futuro.



El funcionario provincial se encuentra involucrado en una causa judicial por presuntas coimas vinculadas con multas de transporte y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El hecho comienza a tener mayores repercusiones y el impacto a nivel nacional escala a medida que avanza la investigación.



En ese marco, la situación política del exlegislador provincial pierde claridad y las versiones sobre su destino están a la orden día. Su arribo al Ministerio de Transporte fue el enero del 2022 de la mano del Frente Renovador (FR), el espacio liderado por Sergio Tomás Massa. En aquel entonces se hizo cargo luego de que el Gobernador le tomara juramento a pocos días del desembarco a su gabinete de un grupo de intendentes comandados por Martin Insaurralde y con el acuerdo de Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.



Sin embargo, a medida que se profundizó la crisis interna en Unión por la Patria, las versiones sobre un alejamiento entre D’Onofrio y el massismo fueron moneda corriente a pesar de las voces del FR que negaban la tensión existente. La presencia del Ministro en el plenario que encabezó Kicillof en Florencia Varela en mayo de este año, entre otros gestos, fueron señales de ese distanciamiento. De esta forma, el espacio liderado por el tigrense también muestra grietas al igual que el resto de sus socios en la provincia de Buenos Aires.



Ahora, con el funcionario con la lupa de la Justicia encima y con las acusaciones en su contra producto de la posible comisión de delitos, no son pocos los que comienzan a despegarse de su figura. Llamó la atención una nota publicada por Clarín en la que se aseguraba que Massa confirmó que el exsenador provincial ya “no tenía nada que ver con nosotros” y que la continuidad en el cargo despendía del Gobernador.



Ante consultas realizadas por La Tecla al respecto, desde el massismo negaron rotundamente que el excandidato a presidente haya realizado tales declaraciones públicas. El impacto generado provocó una catarata de versiones sobre el vínculo entre ambos dirigentes en cuestión y se mantiene la incertidumbre sobre el futuro.



“Hace cuatro meses que Massa le advirtió al gobernador Kicillof sobre la gestión de Transporte y los problemas que le llegaban de esa área”, manifestaron del espacio político conducido por el exministro de Economía. Asimismo, se evidenció el cortocircuito y, en esta oportunidad, no se ocultó.



A su vez, evitaron hablar sobre los rumores de la salida de D’Onofrio del Ministerio y detallaron que Kicillof “está bastante informado” sobre el tema. Por su parte, desde la Gobernación bonaerense no respondieron ante la pregunta de este medio sobre lo acontecido.



Desde Transporte reconocieron que la información que circula en medios de comunicación genera algún impacto. No obstante, resaltaron que “estamos enfocado en la gestión, seguimos trabajando con la línea que bajó gobernación para estar presente ante el abandono del Estado nacional”. Además, sostienen que la relación con Kicillof continúa de la misma manera y sin inconvenientes.



De hecho, como muestra de la sintonía, este viernes se encuentra planificada una visita al partido de Patagones para avanzar en tareas de gestión. Una posibilidad latente es que a la actividad se haga presente el propio Gobernador bonaerense.



Lo llamativo es que hasta el momento, tras consultas a distintas fuentes, nadie aseguró que D’Onofrio se haya retirado del Frente Renovador. Tampoco hubo quien confirme que continúa en las filas massistas. Detalle que pinta de cuerpo y alma el panorama.