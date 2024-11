Volver | La Tecla Municipios 26 de noviembre de 2024 DE LOCOS

"La próxima va a haber tiros": denuncian amenazas contra la madre de un intendente de la UCR

Se trata del jefe comunal de Lincoln, Salvador Serenal. La casa materna fue apedreada dos veces y le dejaron una advertencia. La mujer confesó que sintió miedo.

