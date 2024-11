Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2024 ROL CLAVE

Los productos de origen agropecuario son la punta de lanza del crecimiento exportador

Según datos del INDEC, las exportaciones de MOA crecieron casi 70% y representaron 4 de cada 10 dólares que ingresaron al país. Tuvieron el mayor valor desde julio de 2022 y el mayor crecimiento en casi tres años.

Compartir