CFK apuntó contra el Presidente: “Milei, si sos tan guapo, desregulá los medicamentos”

La expresidenta que se subió nuevamente al ring y se pone como la principal opositora de Javier Milei, brindó un discurso en la Universidad Nacional de Rosario con autocritica a su gestión, apuntó contra el aumento de las prepagas y el vaciamiento de Salud por parte del gobierno nacional.

La presidenta del PJ se convirtió en los últimos tiempos nuevamente en la cara de la oposición, desplazando al gobernador bonaerense que busca reacomodar su lugar en medio de la polarización que lo deja de lado en la disputa contra el Presidente Javier Milei. En ese sentido, reapareció y sigue con sus recorridas por todo el país para volver a buscar apoyo de cara al futuro.







En su visita a Rosario la expresidenta sostuvo que “Hay que salir a buscar a los argentinos que no pueden llegar a los centros ciudadanos, a la Argentina profunda” y recordó las políticas de su gestión, particularmente en Salud y se refirió a la problemática de las prepagas:



“Sancionamos la Ley para que las prepagas, que atienden a los sectores medios y medios altos, no pudieran fijar unilateralmente las cuotas, como lo hacen ahora. A los que dicen y nos maldicen de que solamente nos importan los pobres, les recordamos a todos los muchachos de la prepagas que cuando estábamos nosotros pagaban cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza” repasó Cristina.

En ese recorrido fue autocritica de su gestión y pidió por la construcción de un Estado eficiente: "Se requiere un Estado muy organizado" dijo la expresidenta y agregó "No quiere decir que teníamos el Estado ideal y que todo estaba bien, pero desde esa realidad, es necesario plantear la necesidad de volver a reconstruir el Estado necesario y eficiente. No le tengamos miedo a la palabra eficiencia. Tenemos que construir un Estado eficiente".





En esa línea invitó a repensar el rol del Estado e invitó a comprometerse "Repensemos el Estado. No puede ser estático adentro de los ministerios: tiene que salir, ser cercano, estar donde la gente vea que cada empleado y agente del Estado está comprometido con su realidad, y que no lo vea como un ser privilegiado. Eso argumenta después estos malos gobiernos, que llegan y convencen a la gente de que tienen que destruir el estado, y no se dan cuenta de que les están destruyendo la vida", dijo CFK.

Por último, apuntó contra el presidente y sostuvo que el gobierno nacional no le toca el bolsillo a los poderosos, “Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo: desregulá los medicamentos para que podamos tener medicamentos genéricos importados, para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás” cerró.