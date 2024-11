Pablo Moyano renunció como secretario General de la CGT por no coincidir con la mesa chica de Central. El dirigente de Camioneros formalizó su alejamiento esta tarde mediante una nota dirigida al Consejo Directivo y sostuvo que tomó la decisión porque no coincide con las decisiones.

En la nota que es de público conocimiento el hijo mayor de Hugo Moyano le envió al Consejo Directivo: "Me dirijo a ustedes, que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Co- Secretario General de la Confederación General del Trabajo, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada "mesa chica", dijo en la carta presentada esta tarde.





Pablo Moyano había declarado que se está organizando “un paro nacional para diciembre” en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei y señaló que la protesta también podría ser “una gran movilización” con la participación de organizaciones sindicales y sociales. En rigor, lo que está planeando el dirigente de Camioneros junto con los gremios del transporte, las dos CTA y los movimientos sociales es un paro con movilización que tendría lugar el 5 de diciembre.



Por su parte, los dialoguistas habían desestimado cualquier tipo de medida de fuerza y este pudio haber sido el gran detonante para alejarse de la Confederación General del Trabajo (CGT).