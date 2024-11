Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de noviembre de 2024 LA TECLA MAR DEL PLATA

"Días no laborables": alarma en Mar del Plata por posible impacto en el turismo

El anuncio del gobierno libertario generó repercusiones en la ciudad. Ante la modificación, representantes del gremio gastronómico, empresarios hoteleros y de la política advirtieron que, según la Ley 20.744, los días no laborables "son optativos para el empleador", lo que podría “perjudicar al turismo”.

