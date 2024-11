Volver | La Tecla Nacionales 21 de noviembre de 2024 REFORMAS

Milei envió al Congreso el proyecto para la eliminación de las PASO

Sin contar con el consenso necesario de los legisladores aliados, la iniciativa ingresó al Congreso de la Nación por iniciativa de Santiago Caputo. Dudas por si se tratará en las sesiones extraordinarias

