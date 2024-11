Axel Kicillof y los obstáculos que emergen hacia el futuro

El contexto político comienza a obligar aa tomar definiciones que marcarán su camino hacia el 2027. El Gobernador deberá sortear una serie de obstáculos antes de fin de año y luego prepararse para la carrera electoral del 2025. A la tensión cony la pelea con La Cámpora se le suman las demandas que recibe por parte del kicillofismo para confeccionar una hoja de ruta.Cada vez más dirigentes se encuentran preocupados por la discusión de lay el calendario que se viene, sobre todo a raíz de la aprobación de laa nivel nacional. En ese sentido, el impacto en la provincia de Buenos Aires es mayúsculo y todas las luces se posan sobre la Gobernación, a la espera de definiciones., dijo un intendente peronista de peso asobre las posibilidades de modificar las reglas de juego en las elecciones provinciales para el año que viene. La cumbre que encabezó Kicillof con ministros y 42 alcaldes el martes pasado fue para tantear qué piensan los jefes territoriales sobre varios puntos a resolver en torno al proceso electoral., manifestó el cacique del peronismo sobre un posible. Se trata de una opción que gana terreno en los jefes comunales kicillofistas. De hecho, uno de los principales impulsores es, el mandamás de Avellaneda.Laes otro de los aspectos en los que una mayoría se muestra a favor y se lo hicieron saber al propio Gobernador. La chance también tiene el condimento de una jugada propuesta de armar listas seccionales propias yy, por consiguiente, del peso del. La iniciativa por ahora no posee consenso mayoritario en las filas del kicillofismo.Al respecto, una voz componedora pero con terminal en la Gobernación, describió que “y creo que hay que ser generosos porque debemos apuntar a la unidad”. Esos tercios los componen los enrolados en las filas de Kicillof, dey deDe todos modos, advirtió: “Quiero que el Gobernador opine en la formación de la lista, en la oferta que haga el peronismo al electorado bonaerense. Tiene que opinar porque es el que ganó las elecciones, el que tiene la responsabilidad de gobernar, y el que ha tenido, a mi juicio, la mirada hacia el futuro más promisoria”. Entonces, detalló:Las demandas que le llegan a Kicillof por parte de su espacio son claras y deberá tomar cartas en el asunto. En la mesa de la discusión también aparece la eliminación de la normativa que prohíbe las. Además, es presionado por el. Sergio Massa le pide celeridad para que evalúe su propuesta de reforma electoral. No obstante, quizás el mayor obstáculo de cara a su proyección política es Cristina Fernández de Kirchner, hoy presidenta del PJ nacional y enemiga predilecta de. La disputa con Máximo Kirchner es otro factor que deberá sortear. Es hora de que tome decisiones que podrán marcar a fuego el futuro del Gobernador y que tiene como primera parada las legislativas 2025.DEMANDA KICILLOFISTAEl otro dilema a resolver por quienes están desencantados y enfrentados con el camporismo es la confección de las listas para el año próximo. Al respecto, el intendente de Berisso,, dijo que “es un problema de lapicera y de quién la va a manejar”.En declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, el alcalde manifestó que “esto ya nos pasó, hace tres elecciones que estamos perdiendo por como son los armados de las listas y el armado de poder”. En esa línea, lanzó: “Hoyy el Gobernador nos da la mano para eso; se pone al frente de esta situación”., añadió. Asimismo, consideró que “me gustaría que estemos todos unidos, trabajando todos juntos, y que se entienda quién es el mejor candidato para toda la Argentina. Hoy no lo veo de esa forma. Yo estaré parado al lado del Gobernador, lo voy a estar apoyando y voy a estar llevando adelante las decisiones que él tome”.EL OTRO NUDO A RESOLVERUna de las principales críticas que pesan sobre el gobernador, Axel Kicillof, proviene de La Cámpora y es sobre su rol de conductor. Desde la organización que lidera Máximo Kirchner le reprochan que no puede ordenar a la tropa que lo rodea. Sin embargo, hay otra mirada que discute la tesis camporista y, por el contrario, afirma que el mandatario ya se calza el traje de conductor.. En las otras habló mucho más y condujo mucho menos”, contó auno de los intendentes presentes en la cumbre que protagonizó Kicillof la semana pasada en la Gobernación. A la reunión -de la que también participaron- asistieron 42 jefes comunales.El alcalde completó que el Gobernador “en esta reunión se sentó entre pares y fue el conductor. Nos preguntó a todos nosotros y condujo el debate, condujo la reunión y se paró como conductor,”. La evaluación realizada expresa la consolidación de un polo interno en el peronismo que se suma a los dos otros liderados por Cristina Fernández y Sergio Massa.En ese sentido, el intendente remarcó que el encuentro del martes fueen medio de la “tensión que se desató ante lo que fue para algunos una falta de adhesión de él al clamor que hizo un sector muy allegado a Cristina”. Asimismo, indicó que le “pareció muy bueno” que en plena batalla interna “varios compañeros delestén sentados al lado del Gobernador fortaleciendo su figura en una reunión de carácter estrictamente político”.Más adelante, sostuvo que. Además, consideró: “Estoy confiado que vamos a dirimir nuestras tensiones y nuestras diferencias en el plano de responsabilidad que tiene cualquier peronista”.PABLO ROMA - CONSULTOREl sociólogo y miembro de Circuitos Consultora,, dialogó con La Tecla sobre las perspectivas de Axel Kicillof hacia el futuro y el impacto en su proyección que tiene la centralidad recobrada por Cristina Fernández.En ese sentido, indicó que “hay una tensión en ese vínculo que es movilizada un poco por la interna del PJ, pero que tiene que ver también con el manejo de. Me parece que ahora se juega el principal obstáculo de la relación”.”, sentenció el analista político.Asimismo, explicó que “es difícil construir diferenciándote de la relación de Cristina Fernández Kirchner cuando ella es el eje del ataque del Gobierno. Entonces creo que ahíDespués, hay cuestiones que me parece que forman parte de las dinámicas políticas, sobre todo respecto a los intereses que tiene un sector de los intendentes sobre el armado de las listas y Kicillof juega ahí”.Más adelante, Romá expresó: “y también aparece la idea, que también está muy trabajada por los medios, de que Cristina se equivocó en la elección de Alberto Fernández y que es necesario otro método de elección de los candidatos”.“Pero, sobre todo en términos de la organización. Después se verá quién puede ser el candidato, y dentro de esas posibilidades tiene un rol y peso muy importante Kicillof como posible postulante a presidente en 2027”, añadió.Luego, sostuvo que “porque están en un contexto de polarización de Cristina Fernández con el gobierno de Milei, plantear al mismo otra discusión interna no le suma nadie”.