Denunciaron al intendente de Trelew por presunto acoso sexual y violencia laboral

Gerardo Merino fue acusado por una empleada municipal de varios episodios de conducta inapropiada entre agosto de 2023 e inicios de 2024. La presentación judicial se realizó el pasado viernes ante el Ministerio Publico Fiscal, con otro expediente tramitado ante la Secretaria de Trabajo

