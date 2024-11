Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Loteos de cooperativas, en la mira

El Instituto de Tierras recibió una serie de denuncias en ventas de terrenos sociales a cargo de dos asociaciones con fuertes vinculaciones políticas. El Concejo investigará las maniobras

Compartir