Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2024 CONSTRUCCIÓN Y POLÉMICA

Mar del Plata: el caso de la Reserva, bajo la lupa

El proyecto inmobiliario deberá someterse a una Audiencia Pública para evaluar su impacto ambiental. La política, un actor clave en el avance de desarrolladores sobre el espacio.

Compartir