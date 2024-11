Kicillof consolida su armado, encabeza un nuevo acto y pone el ojo en las legislativas

El peronismo busca reacomodarse mientras continúan las diferencias internas ygana terreno en la discusión pública con. En la provincia de Buenos Aires,consolida su armado político mientras evalúa pasos a seguir de cara a las elecciones 2025. En tanto, este miércoles desembarca en la Segunda sección electoral para encabezar un nuevo acto.El distrito deserá el escenario en el que se llevará a cabo mañana desde las 17 la actividad por el Día de la Soberanía Nacional. El lugar elegido es el, lugar en el que se llevó a cabo la histórica batalla aquel 20 de noviembre 1845 encabezada por Juan Manuel de Rosas contra una formación anglofrancesa que pretendía controlar la navegación de los ríos.La presentación de Kicillof servirá para contrastar con el presidente, Javier Milei, en un contexto en el que Cristina Fernández de Kirchner copa la agenda como la principal opositora.y le genera un nuevo obstáculo en su proyección hacia el 2027.Desde la Gobernación señalaron aque se tratará de uny que tendrá carácter de “no partidario”. A su vez, dieron a conocer que no poseen “ninguna expectativa más que salga prolijo”. De esta manera, buscan evitar el barro de la interna en pleno distanciamiento con la actual presidenta del. El domingo CFK tuvo su acto en Santiago del Estero en el Día de la Militancia Peronista y el Gobernador se quedó en La Plata.Sin embargo, los dirigentes que orbitan alrededor de Kicillof ven lay con el objetivo de tener un armado robusto en las elecciones del 2025. En ese aspecto, lo ven como un nuevo acto de carácter político en línea con las perspectivas trazadas en actividades anteriores que, si bien no tendrá la masividad de la realizada en Berisso el 17 de octubre, pondrá al Gobernador como figura excluyente.Por ese motivo, a la jornada de este miércoles la inscriben dentro del cronograma que consiste en una actividad por mes mientras ya piensan en la próxima y aparece la Primera sección como una chance viable. Asimismo,con dirigentes que tengan línea directa a la Gobernación.El desembarco en San Pedro lo tendrá al jefe comunal,, como anfitrión y hará su muestra de acompañamiento al Gobernador. Unión por la Patria cuenta con ocho jefes comunales en lay todos poseen objetivos políticos tanto para el presente como para el futuro. Los viejos rencores por el cierre de listas en el 2023 todavía hacen mella en los ánimos y marcan el termómetro de las discusiones.Los intendentes(Salto),(Exaltación de la Cruz) y(Ramallo) también se recuestan sobre la figura de Kicillof y hacen una apuesta al armado que construye el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos,. Este grupo de mandamases se encarga de hacer saber las diferencias con La Cámpora y ya piensan en disputar el poder de la birome hacia el 2025.Por su parte, tanto(Carmen de Areco) como(Colón) son los alcaldes camporistas que juegan bajo la jefatura de la sección de Facundo Ballesteros Maggi. El otro que aparece en ese sector es(Baradero), que posee vínculo estrecho con Francisco “Paco” Manrique (secretario general de SMATA y vicepresidente del PJ nacional).El Frente Renovador también tiene lo suyo y cuenta con el jefe comunal de San Andrés de Giles,. De esta forma se compone el mundo intendentista en la Segunda sección, queLa cumbre de la semana pasada que contó con la presencia de 42 alcaldes en la Gobernación dejó varias consideraciones al respecto. Kicillof les hizo un repaso del estado de situación política en cuanto a la discusión sobre reforma electoral con la implementación de lay la intención de Nación de. Hasta el momento la Provincia no tomó ninguna definición, pero ya hizo saber queEn el caso de los intendentes, la opinión mayoritaria fue por el lado dely de la eliminación de las PASO provinciales. Además, varios ya reiteraron su postura en favor de modificar la ley que prohíbe la. Todos temas que requieren decisiones inmediatas y que todavía no se han formalizado.Al respecto, el alcalde de Hipólito Yrigoyen,, contó que “Axel los tiró arriba de la mesa un montón de temas y nos dijo que nos quería escuchar para que en la próxima reunión vengan con opiniones formadas”. Entonces, remarcó que “hay un montón de temas a charlar y no hay tiempo., porque si no queda vigente la propuesta nacional”.“Hay muchas preguntas y pocas respuestas para un cierre de un año horrible”, sentenció en relación a las medidas que tomó Milei y que impactan de lleno en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, lanzó: