Pablo López: “No hay incremento de la carga tributaria”

En medio de las charlas para lograr que la Legislatura le apruebe con las menores modificaciones posible la Ley Impositiva y un Presupuesto 2025 que prevé gastos por más de 34 billones de pesos, el ministro de Economía, Pablo López, recibió a. Las proyecciones, las diferencias permanentes con el gobierno de Milei, y los esfuerzos de la Provincia para cubrir baches que deja Nación con una ley de leyes que apunta a sostener la obra pública y la inversión social aún con aumentos de impuestos “que en ningún caso superan el 30%”.-No, en absoluto. De hecho, los salarios no están por debajo de la inflación, entendiéndola en el marco en el que está construido el Presupuesto, que se rige por el marco macroeconómico establecido por Nación en su proyecto de Presupuesto, que prevé una inflación para el año que viene de 18% a diciembre, y 28% promedio. El gasto en personal crece por encima de eso, pero también hay que tener en cuenta que la cuestión salarial se define en el marco de paritarias. Nuestro objetivo siempre es que el salario no pierda contra la inflación y, en la medida en que pueda, recuperar en algunos puntos.-El incremento del gasto en personal está encima del 30%. Es importante entender que prevemos un indicativo de una pauta salarial que acompañe la inflación y no podemos escapar de ese parámetro inflacionario que estableció el Gobierno Nacional. Lo que estamos planteando es un Presupuesto que no es de ajuste, al contrario, busca seguir construyendo un Estado presente, con fuertes inversiones en obra pública, en todo el gasto vinculado a la protección social y la inclusión, con el acompañamiento a los sectores productivos. En todos esos casos estamos planteando incrementos que están por encima de la pauta inflacionaria.-El número de la recaudación que nosotros recibimos por coparticipación lo recogemos del Presupuesto nacional, que también espera un crecimiento de la economía del 5%. Y en términos de la política tributaria provincial, venimos haciendo un trabajo muy fuerte para mejorar la cobrabilidad, con la fiscalización que está haciendo Arba y la incorporación de tecnología. Todas las medidas de administración tributaria nos permiten pensar que vamos a seguir sosteniendo una mejora paulatina de la tributación, aún sin mayor presión tributaria.-Seguimos trabajando sobre los mismos ejes que predominaron durante nuestros 4 años de gestión, que tienen como hito fundamental haber podido reducir fuertemente el peso de la deuda sobre el Presupuesto. La carga de la deuda sigue siendo muy baja, por debajo del 10%. Si tomamos sólo intereses está por debajo del 3%, y cuando sumamos amortizaciones estamos en niveles cercanos entre el 7 y el 8%, y veníamos de niveles superiores al 20 en la gestión previa a la nuestra. Eso permite definir prioridades, que implican reforzar las áreas esenciales, sensibles. Y podemos decir, quizás como algo diferencial, que las partidas vinculadas a la protección de los sectores más vulnerables crecen más fuerte que en otros años.-Sin duda. Confluyen dos elementos: por un lado, la situación social y el deterioro de indicadores sociales, y por el otro la falta de acompañamiento del Gobierno Nacional en determinadas políticas que antes cumplía. Eso genera mayor presión sobre el gasto provincial. En esas áreas tan sensibles hacemos todo lo posible por estar presentes, supliendo en la medida que se pueda el vacío que deja el Gobierno Nacional.-No he tenido diálogo con Luis Caputo en estos meses, sí con gente de su equipo.-Bueno, no lo sé. Hay diferentes perfiles, situaciones, momentos, pero no puedo decir que no haya diálogo con el Ministerio de Economía de la Nación, porque con funcionarios del Ministerio hemos hablado a lo largo del año y existen conversaciones.-No. Los impuestos suben menos. En Ingresos Brutos no estamos planteando ninguna modificación…-No hay ninguna modificación de alícuota. No se incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos de la Provincia. Lo único que se actualizan son los topes de facturación para las micro, medianas y pequeñas empresas, de tal manera de mantener la estabilidad fiscal para ese segmento y que puedan seguir accediendo a las alícuotas reducidas.-Las actualizaciones que se realizan son menores, no implican incremento en término real en absoluto. Cuando hablamos del urbano y el rural, hablamos de incrementos que están por debajo del 30% entre las últimas cuotas de este año y las del 2025. En el caso del automotor, incluso menores al 20%. Además, como estamos avanzando en las políticas de descuentos para el año que viene, esas variaciones son menores. En ningún caso hay incremento de la carga tributaria, sino más bien lo contrario. En muchos casos, cuando se utilicen las bonificaciones y los descuentos, va a haber reducción de la carga.-No. Todos menos del 30%.-No hay cuotas adicionales en los impuestos patrimoniales, ni en ningún otro.-Los estamos terminando de definir, pero vamos a contemplar descuentos por pago anual y descuentos por buen cumplimiento. En ese sentido es importante el plan de facilidades que lanzamos hace poquito, como para que la gente se ponga al día.-Es correcto que pendiente. Y no está contemplado en la ley impositiva 2025 ningún revalúo, que aparte es un proceso que lleva un tiempo, con lo cual no hay ninguna novedad en ese sentido.-El Presupuesto que planteamos contempla para los municipios recursos a partir de las diferentes transferencias, sobre todo las automáticas, para que puedan funcionar y cumplir con sus objetivos. Cada municipio, obviamente, también tiene que definir su propia política fiscal. Confiamos en que el Presupuesto, con las obras que la Provincia realiza, con los recursos que se transfieren, se puede llevar a un funcionamiento coordinado y armonioso entre la Provincia y los municipios. Después, son conversaciones que se tendrán en estos días.-El impuesto a automotor es una parte significativa del presupuesto provincial y la Provincia no puede no contar con esos fondos para el año que viene, ni para adelante.-Creo que fue claro el Gobernador cuando se refirió al respecto. Más allá de las discusiones dentro del espacio, siempre trabajamos con todas las áreas de manera coordinada, los objetivos son comunes, todos queremos una Provincia más integrada, más desarrollada, y poder generar soluciones para los bonaerenses, y eso estamos haciendo.-Por supuesto, están todos comprometidos con que estos proyectos hay que trabajarlos, como los venimos trabajando hasta ahora y queremos que se llegue a consensos con los otros espacios políticos para poder sacarlos.-Bueno, nunca son tranquilos. Ninguna época del año es tranquila en la provincia de Buenos Aires en general, y en este lugar en particular. Así que no se puede planificar demasiado, digamos. Estamos siempre comprometidos con el trabajo, con la gestión y así vamos a seguir.-Las necesidades de financiamiento que surgen del presupuesto son menores de las que preveíamos para este año, a partir de las proyecciones que elaboramos. Estamos previendo menores necesidades de financiamiento y por lo tanto menores necesidades de autorizaciones en la Legislatura, incluso no incluimos ninguna autorización con organismos multilaterales.-Porque estamos trabajando muy bien con los préstamos que disponemos. Tenemos una cartera muy importante de créditos con organismos multilaterales que alcanza prácticamente los 3.000 millones de dólares, y estamos teniendo ejecuciones muy importantes. Esa cartera es un stock de créditos y se activa en la medida que ingresan los desembolsos. Este año vamos a llegar a un nivel de ingreso de desembolsos cercano a los 400 millones de dólares, y el año que viene estamos previendo más de 500 millones. Es una base para el financiamiento de gran parte del plan de infraestructura que tiene la Provincia. Durante este año no pudimos todavía avanzar con otros créditos, por eso no estamos previendo nuevos.-La verdad que los costos no son claros. Hay que ver los parámetros correspondientes, para el año que viene. Pero nosotros, como siempre, tratamos de cumplir con todas las obligaciones que tiene la Provincia, afectando lo menos posible las funciones que son esenciales. Eso haremos. Está claro que el panorama que planteó el Gobierno Nacional, y el Congreso Nacional también, a partir de la boleta única, genera un cambio indefectible para las provincias. Hay muchas cuestiones que se están evaluando por el cambio que eso genera, y no tiene que ver solamente con los recursos y lo financiero, en términos de organización, de logística. Hay un montón de complejidades que se abren a partir de esa decisión que fue, de alguna forma, sin contemplar la realidad de las provincias.-No, se reduce, porque vos marcás un crecimiento nominal, pero en términos reales se reduce. Hay una tendencia a la baja. Queremos marcar que no es un Presupuesto de ajuste, y también hay un punto importante en lo que es la sostenibilidad fiscal, y para lograrla necesitamos mantener equilibrio, incluso superávit en términos económicos.-Claro, el déficit primario incluso también cae en términos absolutos. El financiero sube un poco pero cuando uno lo mira en términos relativos está bajando. Esto tiene que ver con estar muy comprometidos con la sostenibilidad fiscal de las cuentas. Buscamos alcanzar resultados que sean sostenibles, y en el caso del déficit que sea financiable, con las fuentes de financiamiento que posee la Provincia, que son responsables y no nos llevan a un ciclo de sobreendeudamiento, como ya ha pasado en otros momentos y que se vuelven en deudas insostenibles, impagables y llevan a procesos como los que tuvimos que vivir nosotros cuando asumimos.-Sí, están contempladas algunas en el Presupuesto. Este año priorizamos darle continuidad al plan de obra que veníamos arrastrando, y que tuvo diferentes niveles de ejecución a partir de que se enfrentaron dificultades, sobre todo a principio de año producto del contexto macroeconómico. Hubo obras que se ralentizaron y tuvieron bajo nivel de ejecución, no había precios, no había insumos, no había material. Fue un momento complicado, y pudimos retomar el ritmo de ejecución en la última parte del año. Para 2025 la idea es seguir en ese sendero y, además, poder iniciar algunas obras nuevas, por ejemplo, vinculadas a universidades.-Exacto.-Inauguraciones y continuidad. Es cierto que están madurando muchas obras, como lo fue este año también. Por ejemplo, la cantidad de viviendas que se han terminado y se entregaron fue muy significativa. La idea es darle continuidad a las viviendas que fueron iniciadas y algunas van a concluir el año que viene, y también iniciar unas 2.000 nuevas. Queremos retomar un sendero de inicio de nuevas obras en la medida que los recursos lo permitan y que la situación fiscal de la Provincia lo posibilite.-Efectivamente. Ambas cosas son ciertas. Por un lado, el gobierno provincial no está en condiciones de hacerse cargo de todo lo que el gobierno nacional no hace. Lo intentamos en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, hemos avanzado en la compra de medicamentos oncológicos, o en la campaña de vacunación del dengue, que en otro caso probablemente hubiera sido coordinado y con una participación importante de Nación. Estamos haciéndonos cargo de cuestiones que el gobierno nacional dejó de lado, incluso algunas obras, como en universidades nacionales. Ahora, no podemos hacernos cargo de todo, hay obras vinculadas a rutas nacionales que tiene que hacerse cargo el gobierno nacional. Si la Provincia lo considera neurálgico y tiene los recursos para hacerlo y está dado el marco jurídico para hacerlo, intentaremos hacerlo, pero también hay que marcar que no es lo que tendría que pasar-No afecta al Gobierno, afecta a los bonaerenses que una ruta no esté terminada o no pueda estar en condiciones. Para el bonaerense no importa si es nacional o provincial y por eso nosotros siempre decimos que las decisiones del Gobierno Nacional, que habrá que ver por qué lleva adelante esa estrategia, no afectan a un gobernador o al gobierno en sí mismo, sino que afecta es a los ciudadanos. A veces en los medios se habla de un castigo por cuestiones políticas a tal o cual gobernador, y en realidad en términos de recursos y de obras a los que se está perjudicando es a los habitantes de las provincias en donde se frenan las obras. En la medida que la Provincia pueda hacerse cargo de algunas obras que son importantísimas para los bonaerenses, tratamos de hacerlo, pero no podemos suplir todo lo que el gobierno nacional no hace.-Es un fondo que incluimos en el presupuesto este año. Son deudas que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. Durante este año se ha dado una situación anómala, que se ha acumulado una gran cantidad de deuda del Gobierno Nacional con las provincias, a partir del incumplimiento de diferentes tipos de normas, leyes, acuerdos, decretos, que llevaron a que se acumularan fondos realmente significativos.-Exactamente, recursos mal llamados discrecionales; que son no automáticos, pero sí obligatorios. El Gobierno Nacional tiene la obligación con las provincias, por acuerdos federales que se fueron construyendo desde mediados de la década del 90 para acá, y que durante este año se vieron gravemente lesionados a partir de las decisiones unilaterales del Gobierno Nacional. Dada esa gran cantidad de deuda que se acumuló, decidimos incluir este fondo-El Gobierno Nacional tiene la obligación. Hicimos durante este año, y seguimos haciendo, los reclamos tanto administrativos como judiciales que corresponden y entendemos que el Gobierno Nacional tiene que cumplir con sus obligaciones. Vamos a seguir exigiéndolo y en ese sentido hicimos una previsión en el Presupuesto, porque en la medida que puedan entrar esos fondos sean destinados a aquellos gastos que están establecidos en las normas correspondientes; una parte importante tiene que ver con el gasto previsional, con los fondos que Anses deuda a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación. Son recursos que están asignados a un destino específico.-Podemos decir que el Gobierno Nacional, detrás de su política de déficit cero, lo que está haciendo es acumular deudas y parte de esas deudas son con las provincias. Entonces, el reverso de esos resultados fiscales nacionales está en las deudas que acumulan, con las provincias y también en otras áreas. Se observa en la caída de las jubilaciones en términos reales, en la mora que existe en la obra pública, la deuda que se acumula con empresas que venían realizando obras.