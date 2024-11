Volver | La Tecla Nacionales 17 de noviembre de 2024 PYMES

La actividad manufacturera cayó 6% en octubre y acumula una retracción del 14,5%

Según destacó CAME, en la comparación mensual se registró un crecimiento del 4% en la medición desestacionalizada, el nivel más alto de producción de los últimos once meses.

