“El Gobierno detesta la educación pública”: ministro bonaerense fustigó a la gestión libertaria

El titular de la cartera educativa bonaerense, Alberto Sileoni, sostuvo que la administración nacional “detesta a la educación pública” y expuso que “todo lo que propone” Javier Milei en esa materia involucra “ajuste”.

