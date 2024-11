Volver | La Tecla Nacionales 16 de noviembre de 2024 MOVILIZACIONES Y MAS

Verano caliente: la mirada sobre lo que se espera para el Gobierno nacional

En conversación con La Tecla, el consultor político Pablo Romá vaticinó un verano con movilizaciones, como es habitual en los últimos años. Sin embargo, destacó algunos aspectos positivos del gobierno de Javier Milei en estos primeros meses de su mandato.

