Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2024 CONCESIÓN

Estadio Minella y Polideportivo de Mar del Plata: ¿se viene el gancho en Deportes?

La licitación a treinta años de ambos escenarios vuelve a comisiones tras la exposición de Martinelli y D´Andrea y las preguntas de los ediles. Crece la expectativa en la ciudad balnearia.

Compartir