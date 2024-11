Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2024 A DEBATIR

Semana de debate legislativo: RIGI y BaPro en el Senado, Audiovisual en Diputados

La Cámara Alta convocó a una sesión especial para tratar dos proyectos de importancia para el Poder Ejecutivo, mientras que Diputados le abre la puerta a la discusión del Presupuesto y buscará aprobar la ley de Industria Audiovisual.

Compartir