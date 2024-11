Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de noviembre de 2024 “ESTADO PRESENTE”

Kicillof dio los lineamientos del Presupuesto 2025 y respaldó fuertemente a Cristina

Al presentar los lineamientos del Presupuesto 2025, el Gobernador reiteró la garantía de “funcionar como escudo” del embate “liberal-libertario”. Además, Kicillof puso paños fríos a la interna peronista y respaldó a Cristina Kirchner.

