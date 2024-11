Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2024 A LA JUSTICIA

Denunciaron a Sileoni por distribuir contenido sexual en libros para escuelas

La fundación Morelli presentó una demanda contra el Director General de Cultura y Educación por la presunta violación de varios artículos del Código Penal y de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

