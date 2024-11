Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2024 RECLAMOS

Con un paro sorpresivo, el servicio de transporte se ve afectado en el AMBA

La medida de fuerza abarca recorridos del norte, sur y oeste del conurbano bonaerense, donde choferes protestan por un atraso en el pago del sueldo de octubre.

