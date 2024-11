“Tuvimos una victoria política histórica”: Donald Trump se declaró ganador de las elecciones 

Donald Trump reivindicó este miércoles una “magnífica” victoria sobre la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones presidenciales, pronunciando un discurso triunfal desde su sede de campaña en Florida donde prometió “volver a hacer grande a Estados Unidos”.



Los resultados preliminares mostraban a Trump con ventaja en estados clave como Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, mientras líderes mundiales se apresuraban a enviar sus felicitaciones al ex mandatario republicano. El ambiente en el cuartel general de Harris se tornó sombrío, llevando a la cancelación de la celebración planificada que esperaba marcar la elección de la primera mujer presidenta.



En su discurso, el candidato republicano sorprendió cuando se "autoproclamó" ganador de los comicios. "Es un movimiento político nunca visto" sentenció Trump hoy y adelantó que "cada día lucharé por ustedes con cada aliento. Será la época dorada de América. Es un triunfo increíble para el pueblo estadounidense" expresó optimista.



El mensaje de Javier Milei



El presidente Javier Milei celebró la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidosy envió un especial mensaje al candidato republicano desde las redes sociales. "Felicitaciones por su formidable victoria electoral" escribió el mandatario desde su cuenta de la red social X (ex Twitter).



El mensaje de Milei en su cuenta de la red social X apareció escrito íntegramente en idioma inglés. Tras la felicitación, acompañada de una imagen especial de ambos



"Ahora, Make America Great Again. Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones" agregó Milei en su saludo a Trump este miércoles.



.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u