Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2024 POR DECRETO

Golpe a las empresas de transporte del AMBA, el Gobierno modificó el criterio para entregar subsidios

El Gobierno dispuso implementar un nuevo esquema de distribución de subsidios al transporte público, vinculado a la demanda del servicio para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con este mecanismo, los prestadores deberán demostrar una correlación directa entre el aumento de kilómetros y el crecimiento de la demanda.

