Mar del Plata: los planes para Seguridad

La seguridad siempre formó parte del ADN de la gestión Montenegro que llegó a oficiar cómo titular del área en la Capital Federal y qué tuvo un recorrido extenso en la justicia federal. Al arribar, en 2019, aseguró qué “gobernaría desde el COM”, sitio que eligió una y otra vez para hacer anuncios y dirigirse a la prensa. El 2024 vino con un cambio de nombres: tras la salida de Martín Ferlauto, llegó el hasta entonces titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves. El intendente volvió a darle centralidad a la temática desde las redes pero también desde hechos puntuales, cómo la vuelta de Aldosivi-Alvarado, “el clásico prohibido”, que jugaron tras 27 años y que conllevo un importante operativo. El año también estuvo marcado por el escándalo de la Departamental, cuyo jefe, José Luis Segovia fue detenido en medio de una investigación por secuestro extorsivo y recaudación de dinero, lo que llevó a un cambio de la cúpula policial.



¿Qué se viene en materia de seguridad? Los próximos dos meses habrá dos cuestiones claves. La primera, el Presupuesto 2025, dónde podría ampliarse la cantidad de cámaras que son controladas desde el Centro de Operaciones y Monitoreo y qué conforman el Anillo Digital. Para el ejercicio 2024, Seguridad fue la cuarta cartera en materia de recursos (sólo detrás de Hacienda, Salud y Educación): $18,611 millones, es decir, el 9,3% del total de la Administración Central. La otra es el Operativo Sol a Sol que se lanzaría, con presencia de Montenegro y Kicillof, en la última mitad de diciembre. “Se dejó entrever que va a ser un operativo importante, numérico, voluminoso para Mar del Plata, quizá mayor a otros años”, afirmaron desde el gobierno. El arribo de oficiales extras para encarar la temporada se volvió una necesidad obligada cada verano por el afluente de turistas a la comuna. Dicha operación también serviría cómo test para la unificación del COM con el 911 anunciada por Montenegro hace varios meses.



En su informe más reciente, correspondiente al tercer trimestre del 2024, la Dirección General de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CEMEAD), reveló un total de 54.990 llamadas al 911. Tres categorías representan el grueso del número: alarmas (14.678), robos (9.283) y violencia (9.168).

El Ejecutivo busca imprimirle una cuota tecnológica a la gestión. Al “Anillo Digital”, sistema para la detección de vehículos robados o bien involucrados en delitos, el oficialismo buscó sumarle el reconocimiento facial. No obstante, a pesar de haber sido aprobado en el Concejo Deliberante en agosto del 2022, el sistema de recolección de datos biométricos no llegó a puerto. Si bien en 2023 hubo un llamado a licitación dónde se presentó un único oferente, la propuesta no fue tomada. El motivo de fondo sigue siendo el mismo de los últimos dos años: la Justicia nacional no entrega la base de datos sin la cual la medida queda inutilizada.



Ahora, el gobierno irá por una medida que ya comenzaron a implementar otros municipios y que sin dudas levantará polvareda: el uso de armas no letales por parte de personal municipal. “Esto amerita dar una discusión, sobre todo pensando en el tipo de trabajo que hoy realiza el personal municipal. Es una herramienta que nos vendría bien para poder actuar”, agregó el jefe comunal en torno a un tema qué deberá pasar por el Concejo Deliberante. El único antencedente es el pedido libertario de mayo de este año para implementar las pistolas Byrna, un armamento que cuenta con municiones de gas pmienta y otra de bajo impacto. Desde el gobierno miran las experiencias de Lanús, primer comuna bonaerense en implementar armas no letales a su personal, y más recientemente Escobar, cuyo intendente ya anunció la implementación.



Uno de los principales desafíos para la gestión será el control del espacio público. En ese sentido, y en especial pensando en la temporada de verano, el Ejecutivo hará foco en los hechos acontecidos en plazas, halls de bancos y la calle en general. Sin embargo, desde la política reclaman por una participación más ajustada de la Justicia ya que, más allá de la intervención de las fuerzas, sin el accionar de los tribunales los hechos persisten. “Una de las patas más importantes en todo el sistema de seguridad es la de las fiscalías y la justicia, que tienen que trabajar de forma coordinada", había dicho Montenegro en agosto.



Otra guiño qué requerirá la comuna es la de Nación, pero fundamentalmente la de Provincia. El intendente reiteró el pedido de más fuerzas federales, un reclamo que sostiene desde hace cinco años luego de qué Alberto Fernández retirara 500 gendarmes de la comuna. En torno a la relación con el gobierno bonaerense, tanto durante la gestión Berni cómo ahora en la de Javier Alonso, la comuna encontró uno de los pocos puntos de contacto y equilibrio, en un clima general de tensiones entre Kicillof y Montenegro. Tenemos un trato permanente con el ministro pero también con todo l equipo, que entendemos que van por el mismo camino”, aseveran desde el Palacio. “Los ejecutivos tienen diferentes colores políticos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, pero el Intendente lo repite recurrentemente: en seguridad no hay política”, agregaron.



Con la seguridad ocupando siempre uno de los primeros lugares de las preocupaciones vecinales, la agenda recrudecerá en el 2025, año electoral