5 de noviembre de 2024 "UN DETALLE"

“Muchas silobolsas vimos, gente que todavía no liquidó”: Francos presionó al campo

El Jefe de Gabinete hizo un comentario directo sobre lo que vio en Córdoba durante el viaje camino a la inauguración de la reversión del Gasoducto Norte. Allí, hizo referencia a que existen granos almacenados en los campos, que están pendientes de liquidar.

