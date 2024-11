Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2024 A TOMAR NOTA

Advierten por un verano con falta de energía y PBA será la más afectada por el calor

Desde la Fundación Encuentro lanzaron un estudio donde indicaron que faltarán al menos 2.500 Mw para cubrir el pico de demanda para la etapa calurosa del año. Apuntan a la falta de obras en el Gasoducto Néstor Kirchner

