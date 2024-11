Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de noviembre de 2024 GRAFICA

La Tercera sección electoral, el difícil escollo para los libertarios

El director de CB Consultora, Cristian Buttié, habló sobre el desarrollo político de la fuerza que lidera el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, advirtió sobre la mala imagen que posee en una zona caliente para la batalla electoral hacia el 2025.

