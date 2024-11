Libertarios tienen la pelota y descansan en las urgencias del PRO

La Libertad Avanza (LLA) comienza a tener más clara su estrategia y posa su mirada sobre el futuro con la intención de sumar más poder. El objetivo de brindarle gobernabilidad a Javier Milei con el de sumar más legisladores y ganar la provincia de Buenos Aires en 2027 los pone como los principales enemigos del peronismo. El vínculo con el PRO, entre las claves.



La crisis del partido que conduce Mauricio Macri se expresó también con el distanciamiento de Patricia Bullrich y toda su tropa, que se integró al Gobierno y a los bloques de legisladores a nivel nacional y provincial. Más allá de eso, el sector encabezado por el expresidente intenta mantener cierta identidad con algunas diferenciaciones de Milei, pero busca acercarse a la Casa Rosada por distintas líneas.



En cuanto al vínculo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, desde LLA admiten que “estamos trabajando bien en este territorio, nos entendemos, hay fuertes vasos comunicantes en todos lados, no hay casi ningún distrito de relaciones rotas”. De este modo, muestran predisposición al diálogo.



Sin embargo, advirtieron que “interpretamos que hay una diferencia conceptual”. Entonces, explicaron que “el PRO tiene una necesidad inmediata, porque de alguna manera tiene que validar en el 25 un montón de cuestiones para seguir de pie y no padecer una crisis más aguda de la que tiene. A la Libertad Avanza, en este contexto, le termina importando más el 2027 que el 2025”.



En esa línea, sentenciaron: “Hay una mirada de más a largo plazo que la del PRO”. Asimismo, expresaron que “es lógico que el PRO esté muy concentrado en ver cómo hace para que en el 25 no quede diluido en un acuerdo con LLA, ni tampoco quede diluido sacando tres votos por afuera”.



“Nosotros no podemos pensar en no ganar la provincia de Buenos Aires”, afirmaron, y agregaron: “Lo que sí estamos haciendo es pensar la mejor forma en la que vamos a ganar”. Bajo esa premisa, hacen cuentas de cara a las legislativas para intentar sumar más legisladores. “Si ganar la provincia de Buenos Aires solos nos implica tener unos 13 diputados nacionales o la otra opción es que ganamos con el PRO, pero obtenemos 10 porque otros cinco los acordamos con el PRO. Eso sí hay que analizarlo", relataron. Finalmente, lanzaron: “Esa cuenta es muy finita y no vamos a estar pensando bien en eso hasta marzo del año que viene”.