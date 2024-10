Volver | La Tecla Municipios 31 de octubre de 2024 TRÁGICO DESENLACE

Hotel Dubrovnik: vendió la propiedad en marzo y fue encontrada entre los escombros

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de María Rosa Stefanic, quien había vendido la propiedad y era una de las personas buscadas.

