La Tercera sección electoral, el difícil escollo para los libertarios

El director de CB Consultora, Cristian Buttié, habló con La Tecla sobre el desarrollo político de la fuerza que lidera el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, advirtió sobre la mala imagen que posee en una zona caliente para la batalla electoral hacia el 2025.



“La marca La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es sólida, competitiva y la supera ampliamente al PRO, que hasta el año pasado era la que más medía desde lo que es el antiperonismo”, dijo. Asimismo, aseguró que “identificamos que el nuevo representante de eso a nivel nacional y, obviamente, en la provincia de Buenos Aires es La Libertad Avanza”.



Sin embargo, explicó que “lo que pasa es que no le alcanzaría sola para ganar y hay que ver cómo llega el peronismo, si va unido, si hay una corriente de un peronismo no kirchnerista que pesca en esa pecera y le saca caudal electoral”. Entonces, detalló que “todo depende de la coyuntura económica. La recesión va a impactar en el tercer cordón del Conurbano, que es la zona más sensible y donde nosotros ya percibimos que los niveles de Milei ahí son muy bajos”.



Más adelante, Buttié manifestó que “va a ser todo un desafío poder penetrar. La construcción del partido por parte de Libertad Avanza es natural en el marco de la competitividad y en el marco de construir un músculo político que le permita tener presencia”. También remarcó que “más allá de la Boleta Única, que no te exige la presencia de fiscales, la zona necesita tener un recorrido, una militancia, una campaña boca a boca. No le va a ser fácil a los militantes de la Libertad Avanza salir a caminar las calles del tercer cordón”.



Buttié afirmó: que “en términos generales, en la Provincia la caída de Milei no es exorbitante porque él tiene cerca del 40% de imagen positiva. El problema radica básicamente en lo que es la Tercera sección electoral, donde hay municipios como La Matanza y Florencio Varela, donde ya tiene más del 70% de imagen negativa”.



“Ya se empieza a generar todo un antimileísmo, como en su momento se construyó un antimacrismo, que genera una corriente que es muy difícil de frenar. Si esa corriente la capitaliza Cristina, que es la figura que mejor mide en la Provincia, incluso mejor que Kicillof, está claro de que sería un doble problema”, finalizó.