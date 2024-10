Milei y el desafío de caer en el Conurbano bonaerense

comienza a desplegar su tropa en toda la provincia de Buenos Aires y el Conurbano se transforma en el reducto más difícil para explorar. El contexto de crisis económica golpea a la imagen del presidente, y el desafío emprendido encuentra obstáculos. El objetivo son lascomo antesala al gran sueño convistas al 2027.Las elecciones de medio término serán la próxima parada para los libertarios que presiden el país con Javier Milei, pero que poseen escasas bancas en el. Sin el, el Gobierno hubiera presentado muchos más inconvenientes de los que mostró para aprobar sus leyes más importantes.La provincia elegirá 35 diputados nacionales el año que viene y. En la actualidad sólo cuenta con 10 bancas en representación del territorio bonaerense de las 39 que posee por todo el país. Por ese motivo, buscará sumar más soldados a la causa.En el, en Diputados suman un total de 12 legisladores bajo la presidencia de, con la posibilidad de anexar a otro. En tanto, en el Senado son cuatro, con la jefatura de bloque de. Asimismo, no descartan sumar a un quinto miembro y las especulaciones sobre quién podría ser crecen continuamente. Tal situación, empujó a que en la Cámara alta soliciten próximamente una de las vicepresidencias. La intención es ganar terreno en un ámbito clave para la vida institucional provincial.“Nosotros, en este momento, no estamos designando candidaturas ni puras ni impuras. Hoy sí”, dijo, subsecretario de Integración Socio-Urbana de la Nación y presidente de LLA de la provincia de Buenos Aires.Luego, trazó el objetivo general: “Nosotros sabemos que tenemos que hacer un trabajo y un ejercicio que le dé la. Ese es el objetivo principal”.“La elección que tenemos que ganar en la provincia de Buenos Aires, para cambiar la realidad de los bonaerenses, es en el 25.para poder gobernar como necesitamos gobernar”, remarcó el funcionario nacional.Javier Milei sorprendió en la semana al adelantar el nombre del diputado nacional,, como candidato en la próxima contienda electoral. “El profe va a arrasar en provincia de Buenos Aires. No tengas dudas. Es la madre de las batallas. Nos tenemos fe”, dijo en declaraciones a Neura. De esta manera, despejó una de las dudas existentes y crece la incógnita sobre el futuro de; pero también es un mensaje para el PRO.“Si mirás detenidamente,, aun después de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Tenemos una inflación que baja, la actividad se recupera, los salarios y jubilaciones reales suben. La pobreza cuando nosotros llegamos era de 57% y hoy está en 49%... En lo que va del Gobierno, bajamos la pobreza ocho puntos. Tanto a Toto Caputo como a Sandra Pettovello los tienen que llevar en andas”, indicó el Presidente.Eles un territorio que se torna cada vez más complicado para Milei, sobre todo en la, donde, según varias encuestas, comienza a caer su imagen positiva y crece la negativa. Es clave el rumbo de la economía y el impacto de la crisis en amplias capas de la sociedad, pero también es fundamental la batalla política que encarnen contra el peronismo. En ese punto es queAl respecto, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación,, habló sobre la expresidenta y fue tajante:. Luego, sostuvo: “Nosotros nos sentimos totalmente confiados que enfrentándonos a ese modelo, a medida que pase el tiempo, lo vamos a ir dejando cada vez más chico. Es una etapa triste de la historia que queremos dejar atrás. Está muy bien su liderazgo”.Sobre la estrategia electoral, afirmó que “nosotros queremos armar un espacio congruente, sólido y coherente. No estamos pensando en alianzas electorales porque las alianzas meramente electorales ya sabemos cómo terminan”. En esa línea, afirmó:Al respecto,, director de CB Consultora, en dialogo conanalizó: “. Hasta el momento no lo estaría haciendo porque el PRO, por más que esté totalmente debilitado, tiene siete puntos de intención de voto como marca electoral. Si va junto a La Libertad de Avanza, ayuda a un potencial triunfo en las elecciones. Si va por separado, le permite al peronismo ser competitivo”.Más adelante, opinó que, y añadió que LLA “ha capitalizado casi todo su segmento electoral y hay que ver en qué margen negocia con el PRO, porque incluso ante el escenario de poder perder la Provincia, podría armar una lista propia sin la dependencia de otras fuerzas. Si bien pone en riesgo la posibilidad de un triunfo, los escaños terminarían siendo en mayor cantidad que yendo con el PRO en partes iguales en el armado de las listas”. A su vez remató:Después se detuvo en la polarización que busca Milei con la expresidenta y graficó que “, obviamente, que los posiciona a ambos y deja fuera a cualquier espacio. En el caso de la Libertad Avanza le capitaliza el segmento del PRO y en el caso de Cristina capitaliza el segmento de cualquiera que tenga aspiración, incluido el propio Kicillof”.En ese marco, Milei profundizó su pelea con la expresidenta y lo hace saber cada vez que brinda entrevistas y por medio de sus redes sociales. “No es un problema para mí, es un problema de la oposición, ahora… también hay una parte de morbo y es que”, fue la declaración a TN que generó el repudio generalizado no sólo del peronismo.Por supuesto, la respuesta de Cristina no se hizo esperar y protagonizó un intercambio epistolar a través de X., el gobernador de la provincia más grande del país.Latambién es seguida de cerca por La Libertad Avanza. Al respecto, una encumbrada voz libertaria analizó la situación. “Nosotros. Nos permite, incluso, cometer algunos errores en la computación de la gestión, porque todo lo termina tapando o, mejor dicho, no te lo terminan aprovechando porque realmente están quebrados”, sentenció el dirigente.En cuanto a la pelea por la conducción en el justicialismo fue claro y marcó su preferencia en función de la conveniencia política. Por ese motivo, indicó:“Kicillof va a terminar junto con Cristina. Son fuegos artificiales y en realidad se están reordenando, algunos quizás quedan más expuestos que otros, pero”, remarcó la fuente de LLA.Más adelante, resaltó que “al único tipo que pueden tirar a la cancha en el 2027, con cierto poder por lo que representa y con cierta expectativa, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires.. Con eso se le termina a Cristina la posibilidad de tener una revancha más”. Después, fue contundente:CRISTIAN BUTTIIE - CONSULTOREl director de CB Consultora,, habló sobre el desarrollo político de la fuerza que lidera el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, advirtió sobre la mala imagen que posee en una zona caliente para la batalla electoral hacia el 2025., que hasta el año pasado era la que más medía desde lo que es el antiperonismo”, dijo. Asimismo, aseguró que “identificamos que el nuevo representante de eso a nivel nacional y, obviamente, en la provincia de Buenos Aires es La Libertad Avanza”.Sin embargo, explicó que “lo que pasa es que, si va unido, si hay una corriente de un peronismo no kirchnerista que pesca en esa pecera y le saca caudal electoral”. Entonces, detalló que “. La recesión va a impactar en el tercer cordón del Conurbano, que es la zona más sensible y donde nosotros ya percibimos que los niveles de Milei ahí son muy bajos”.Más adelante, Buttié manifestó que “va a ser todo un desafío poder penetrar. La construcción del partido por parte de Libertad Avanza es natural en el marco de la competitividad y en el marco de construir un músculo político que le permita tener presencia”. También remarcó que “más allá de la Boleta Única, que no te exige la presencia de fiscales, la zona necesita tener un recorrido, una militancia, una campaña boca a boca.”.Buttié afirmó: que “en términos generales,. El problema radica básicamente en lo que es la Tercera sección electoral, donde hay municipios como La Matanza y Florencio Varela, donde ya tiene más del 70% de imagen negativa”., como en su momento se construyó un antimacrismo, que genera una corriente que es muy difícil de frenar. Si esa corriente la capitaliza Cristina, que es la figura que mejor mide en la Provincia, incluso mejor que Kicillof, está claro de que sería un doble problema”, finalizó.CONURBANO EN LA MIRALa Libertad Avanza (LLA), con el sello de partido provincial bajo el brazo, ahora emprende su recorrido hacia el 2025 con mejores condiciones que en las elecciones pasadas. Por ese motivo ya designaron a los coroneles que van a ordenar la tropa y sumar voluntades, principalmente en elSegún pudo conocer, la zona donde se define gran parte de la contienda en las elecciones. En ese sentido, están decididos a fortalecer la construcción en todos los distritos para no dejar librado ningún detalle al azar.“El diálogo está abierto con todos aquellos espacios y dirigentes que vienen militando por las ideas de la libertad y no con aquellos que quieren seguir con las prácticas de la vieja política”, indicaron fuentes del espacio. De esta manera,En ese marco, ya se encuentran en pleno trabajo, con la intención de “ganar las elecciones” en. Todos municipios gobernados por Unión por la Patria y de gran peso en la Tercera sección.“Hoy se ve que las gestiones están muy flojas yque estén alineados con la transformación del Estado que lleva adelante el presidente Milei. Ya se están haciendo reuniones y encuentros con dirigentes”, expresaron los libertarios.A su vez, resaltaron que “todos los referentes están trabajando fuertemente y confiados”. Por ese motivo, tantocomienzan a delegar determinadas tareas de construcción. En la Tercera sección, el senador bonaerense,, es uno de los designados con la labor de armar el espacio. Asimismo, otra figura importante para el armado es la de, actual secretario de Culto y Civilización y exdiputado provincial.En las últimas semanas, se conoció que en la Primera sección LLA puso el ojo en el municipio de Tres de Febrero, el distrito comando por el intendente del PRO, Diego Valenzuela. Allí,, se desempeñará como coordinador en la localidad del Conurbano.HACIA EL 2025La Libertad Avanza (LLA)y posa su mirada sobre el futuro con la intención de sumar más poder. El objetivo de brindarle gobernabilidad a Javier Milei con el de sumar más legisladores y ganar la provincia de Buenos Aires en 2027 los pone como los principales enemigos del peronismo. El vínculo con el PRO, entre las claves.La crisis del partido que conducese expresó también con el distanciamiento dey toda su tropa, que se integró al Gobierno y a los bloques de legisladores a nivel nacional y provincial. Más allá de eso, el sector encabezado por el expresidente intenta mantener cierta identidad con algunas diferenciaciones de Milei, pero busca acercarse a la Casa Rosada por distintas líneas.En cuanto al vínculo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, desde LLA admiten que. De este modo, muestran predisposición al diálogo.Sin embargo, advirtieron que. Entonces, explicaron que “el PRO tiene una necesidad inmediata, porque de alguna manera tiene que validar en el 25 un montón de cuestiones para seguir de pie y no padecer una crisis más aguda de la que tiene.”.En esa línea, sentenciaron:. Asimismo, expresaron que “es lógico que el PRO esté muy concentrado en ver cómo hace para que en el 25 no quede diluido en un acuerdo con LLA, ni tampoco quede diluido sacando tres votos por afuera”.“Nosotros no podemos pensar en no ganar la provincia de Buenos Aires”, afirmaron, y agregaron: “Lo que sí estamos haciendo es pensar la mejor forma en la que vamos a ganar”. Bajo esa premisa, hacen cuentas de cara a las legislativas para intentar sumar más legisladores., relataron. Finalmente, lanzaron: “Esa cuenta es muy finita y no vamos a estar pensando bien en eso hasta marzo del año que viene”.LAS CARTAS