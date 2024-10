Quintela mandó a CFK a viajar por el mundo y sus apoderados apelaron la decisión de la junta partidaria

Luego de la oficialización de la Junta Electoral a la lista de CFK para competir por la presidencia del partido, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que había denunciado la privatización del PJ y llevará el asunto a la Justicia para que se lleven a cabo las eleciones el próximo 17 de noviembre, hoy volvió a aparecer y sostuvo que Cristina Kirchner debería dejar de lado su aspiración de presidir el Partido Justicialista (PJ) y dedicarse a "ir por todo el mundo" para dar conferencias planteando cuál es la situación del país”.



El riojano sostuvo hoy en Radio 10, que sus declaraciones sobre la expresidenta no tenìan como fin jubilarla sino más bien reconocer que está “para una cosa mejor”. Además, sostuvo que CFK es "una estadista" y argumentó: "Un estadista hace lo que hizo (Barack) Obama, Bill Clinton. Salieron por todo el mundo a dar charlas, conferencias, a dar su punto de vista y defender los intereses de su país".



En ese sentido agregó que, "es como una embajadora itinerante con rango superior al ministro de Relaciones Exteriores" y se refirió a los dichos de Máximo Kirchner que sostenía que Cristina era mucho mejor que el riojano: "Sin duda que es 20 veces mejor que yo. No hay dudas de eso, por eso creo que ella tiene que tener un rol mucho más importante que el de ser presidenta del partido".

Para Ricardo Quintela, la candidatura de la ex mandataria fue impulsada por "aquellos que no tienen la valentía, la capacidad ni la decisión de ser ellos mismos y la utilizan a ella como en su momento se lo utilizó a Carlos Menem también".

En ese sentido, marcó un punto sobre quienes acompañan a la expresidenta, en especial, a la agrupación de su hijo, el diputado Máximo Kirchner. "La Cámpora es una parte del peronismo, pero el peronismo no es La Cámpora", se plantó.









Los apoderados de Quintela apelaron en la Justicia la decisión de la Junta Electoral



"Interpusimos recurso de apelación contra la resolución de la Junta Electoral del Partido Jusiticialista, ya que esta afecta derechos y garantías Constitucionales y políticas fundamentales", sostuvieron desde Federales: un grito de Corazón.



Los apoderados de la lista que encabeza el riojano Ricardo Quintela apelaron ante la Justicia la decisión de la Junta Electoral Partidaria por rechazar la candidatura por supuestos incumplimientos en la presentación de avales, ya que sostienen que afecta los derechos y garantía constitucionales.



La noticia se conoció tras la visita de Yoma a Casa Rosada. Ahora la decisión con respecto a las elecciones que deben realizarse el 17 de noviembre quedará en manos de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini.

A través de un documento presentado este lunes, los apoderados del gobernador riojano apelaron la decisión de la Junta Electoral que dispuso:





Rechazar la recusación planteada por la junta electoral.



Rechazar el recurso de reposición deducido por encontrarse lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria.



No suspender el curso de este proceso electoral, debiendo proseguir el mismo según su estado.



No oficializar la lista “Federales, un grito de corazón” por no reunir los requisitos reglamentarios.



Publíquese en la página Web del Partido Justicialista, indicándose fecha y hora de ello.



Según indicaron en el documento presentado este lunes, los apoderados de la lista de Quintela buscan que se revoque la Resolución de la Junta Electoral por ser "manifiestamente violatoria de las disposiciones de la Cámara Electoral Nacional y afectar derechos y garantías constitucionales y políticas fundamentales".



Desde “Federales: un grito de Corazón”, sostuvieron que quieren que “se garantice el derecho de elegir de las y los afiliados del partido, como así también nuestro derecho de poder ser elegidos”, en su cuenta de X y agregaron que esperan “una pronta resolución, pensando en lo mejor para el partido Justicialista”.



En ese sentido, el riojano Ricardo Quintela sostuvo que, Vamos a agotar todas las instancias porque queremos ejercer nuestro derecho de participar en las elecciones del PJ Nacional. Desde Federales pj, creemos que este es un paso fundamental para construir un perfil federal que represente a todas y todos, cerró el gobernador de la Rioja y principal candidato opositor de CFK en la interna peronista.