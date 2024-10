Volver | La Tecla Nacionales 27 de octubre de 2024

Le bajaron la lista a Quintela y Cristina Fernández será la presidenta del PJ nacional

La Junta electoral del partido resolvió este domingo rechazar la recusación presentada por el espacio comandado por el gobernador de La Rioja, que recurrirá a la Justicia para defender su candidatura.

