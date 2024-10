Volver | La Tecla Nacionales 24 de octubre de 2024 MEDIDA DE FUERZA

“Nunca dijimos que no nos íbamos a sumar”: La UTA calienta el paro de transporte

Roberto Fernández adelantó que este viernes definirán si se suman a la medida de fuerza convocada por los medios de transporte. "El Gobierno reconoce que hay deudas pero todavía no le podemos encontrar una solución a este reclamo", afirmó Fernández.

