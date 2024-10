Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2024 ¿ACELERAN O DOBLAN?

Se busca remís, chiche joya: una sesión condicionada por los dueños del volante

Las cámaras legislativas provinciales evalúan sesionar el próximo 30 de octubre. La fecha despierta sospechas en la oposición. Sin embargo, un motivo externo pone en duda su realización.

Compartir