Motosierra sin fin: Sturzenegger emitió una resolución para jubilaciones masivas en el Estado

La resolución intima a los empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días. La norma alcanza los organismo descentralizados y empresas con participación estatal.

