Por Mariela Branda

marielabranda

¿Lealtad o conveniencia? El sur apoya a CFK

La expresidenta conserva un alto poder de mando en las tropas peronistas de la región y esto le sigue dando influencia en las listas. Con la mirada puesta en 2025, la dirigencia le dio su aval

