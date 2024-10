Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de octubre de 2024 INTERNA PJ

Desde Provincia recalcaron la apertura al diálogo y descartaron cambios ministeriales

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, respondió sobre la interna del Justicialismo y dijo: "Creemos que a través del diálogo podemos debatir esa situación". Asimismo descartó cambios en el Gabinete de Kicillof

