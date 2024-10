Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2024 POSICIONAMIENTO

“Le duele”: Mayans aseguró que a Cristina la lastimó el silencio de Kicillof en su pelea por el PJ

El senador formoseño dijo que tras las elecciones con Quintela se sentarán todos juntos en una mesa. "Ella dijo que respeta la posición que toma, pero que obviamente le duele”, afirmó.

