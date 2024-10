Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2024 ERA MILEI

Ferias americanas, la respuesta en el AMBA para superar la recesión y llegar a fin de mes

De acuerdo a un informe de CAME, las ventas de textiles e indumentaria cayeron en septiembre 5,4% interanual y un 3,2% frente al mes previo. En un contexto de ropa con precios elevados, crecen las ferias americanas en el AMBA.

Compartir