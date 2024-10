Volver | La Tecla Nacionales 19 de octubre de 2024 POSICIONAMIENTOS

Con las horas contadas, el peronismo cruje de cara a su interna por la conducción

Este sábado vence el plazo para la presentación de listas, todo parece indicar que Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador riojano Ricardo Quintela competirán el 17 de noviembre. En el medio fuertes críticas y bandos separados

