La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2024 ¿LISTAS SEPARADAS?

Se abre la posibilidad de tener dos peronismos fuertes frente a frente

En el kirchnerismo duro y más enojado con Kicillof hay quienes anticipan que, en un caso de unidad, al Gobernador sólo le darían un lugar para alguien de su equipo en la lista de diputados nacionales, y ven como posible a Carlos Bianco

