Milei aseguró que ajustaron en las vacaciones “para que la gente no se enterara tanto”

El presidente realizó el cierre del 60º Coloquio de IDEA que se llevó a cabo en Mar del Plata. “Cuando decidan ponerse al hombro su rol de emprendedores y salir a ganar el mercado, esto va a traer prosperidad a todos”, apuntó frente a un salón lleno.

