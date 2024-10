Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2024 OBLIGADO A CUMPLIR

Una jueza dictaminó que un hombre no pueda cargar nafta hasta que pague la cuota alimentaria

Un fallo histórico se volvió viral en redes sociales, cuando se conoció públicamente la decisión de la magistrada. El deudor oriundo de Valcheta tiene cuatro hijos en total.

